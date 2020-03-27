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ADANA İZMİR MUĞLA

Kuvvetli sağanak yağış tüm yurdu etkileyecek: Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, İç Anadolu Bölgesi'nin güneyi, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve iç kısımları sağanak yağışın etkisi altında. Muğla, Akdeniz'in batısı, Mersin, Adana çevreleri içinse kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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