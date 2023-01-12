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MANİSA

Kuyu faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar: Son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu

Manisa Salihli'de artezyen kuyusuna düşen oğlunu kurtarmak için kuyuya giren baba ve oğlunun ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Anne Yağmur Demir, eşi ve çocuğu için kuyuya ip attı, ancak çekmeye gücü yetmedi. Aytuğ Demir’in son sözü ise ‘Nefes alamıyorum’ oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Kuyu faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar: Son sözleri Nefes alamıyorum oldu
Anne Yağmur Demir, eşi ve çocuğu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 Ocak'ta Aytuğ Demir (28) oturdukları sitenin oyun parkında, kaçak olarak açılan 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'i kurtarmak için peşinden atlamıştı. Baba ve oğlunun kuyunun 15'inci metresinde sıkışarak öldükleri kahreden olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır tutuklandı.

  • Sabah gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki Yağmur Demir'in evlerinin yakınındaki kuyuya düşen eşi ve oğlunu, delikten aşağı ip atarak kurtarmaya çalıştığı ancak gücünün yetmediği öğrenildi.


Eşini ve oğlunu yukarı çekmeye gücü yetmeyen genç kadının çevreden yardım istediği belirtildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine gelene kadar Aytuğ Demir'in içerideki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hayattayken kuyunun içinde eşi Yağmur Demir ile konuşan Aytuğ Demir'in son sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğu, sonrasında kendisinden bir daha ses gelmediği belirtildi.

Yaşadığı olayın etkisinden hala kurtulamayan ve eşi ile oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yağmur Demir'in serum ve ilaçlarla ayakta durmaya çalıştığı bildirildi.

ÜNİVERSİTE AŞKIYDI

Aytuğ-Yağmur Demir çiftinin İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde birlikte okudukları, birinci sınıf öğrencisiyken tanıştıkları, pandemi nedeniyle düğünlerinin geciktiği, 2 yıl önce dünyaevine girdikleri öğrenildi.

  • Öte yandan sitenin yakınında bulunan çocuk parkına birkaç metre mesafedeki ölüm kuyusunun yakınında başka kuyuların da bulunduğu ve kapatıldığı bildirildi.
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