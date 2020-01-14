Gündem Kuyumcu hırsızlığında kimliğinizi düşürmüşsünüz diyerek dolandıran 42 sahte savcı ve polis yakalandı
ADANA

'Kuyumcu hırsızlığında kimliğinizi düşürmüşsünüz' diyerek dolandıran 42 sahte savcı ve polis yakalandı

Adana’da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların, "FETÖ terörü ile bağlantınızı tespit ettik", "Kuyumcu hırsızlığında kimliğinizi düşürmüşsünüz" gibi ifadeler kullanarak vatandaşları kandırdığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Sahte savcı ve polis operasyonunda yakalanan zanlılardan biri.
Sahte savcı ve polis operasyonunda yakalanan zanlılardan biri.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

AA
Sahte savcı ve polis operasyonunda yakalananlar.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şafak vakti söz konusu şahıslara operasyon düzenlendi. 40 adrese eş zamanlı baskın yapan polis yakalanan zanlıları adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürdü.

  • Yakalanan zanlıların, "FETÖ terörü ile bağlantınızı tespit ettik", "Kuyumcu hırsızlığında kimliğinizi düşürmüşsünüz" gibi ifadeler kullanarak vatandaşları kandırdığı öğrenildi.

İHA
Sahte savcı ve polis operasyonunda yakalananlar.

İHA
Sahte savcı ve polis operasyonunda yakalananlar.

İHA
Sahte savcı ve polis operasyonunda yakalananlar.

İHA
Sahte savcı ve polis operasyonunda yakalananlar.
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