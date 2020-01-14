'Kuyumcu hırsızlığında kimliğinizi düşürmüşsünüz' diyerek dolandıran 42 sahte savcı ve polis yakalandı

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomik büyümenin güçlendiği yoldayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin teknoloji ve sanayi altyapısında önemli adımlar attığını belirtti. Ekonominin her geçen gün canlandığına dikkat çeken Varank, "Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de aslında gayet kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız" açıklamasını yaptı.