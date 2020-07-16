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ADANA

Adana haberleri: Kuyumcular sahte altın satıcılarını WhatsApp grubundan deşifre ediyor

Kuyumcular sahte altın satıcılarını böyle durduruyor: WhatsApp grubundan deşifre ediyorlar

Adana'da Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman tarafından kurulan, 550 kuyumcunun bulunduğu 'WhatsApp' grubunda, sahte altın satıcılarının görüntüleri anında paylaşılarak esnaf uyarılıyor. Başman, "Bu grupta emniyetten polis arkadaşlarımız da var. Anında tespit ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana’da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı.
Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana’da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılması, altın satışında hareketliliğe neden oldu. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen ve fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın satıcıları da arttı.

Sahte altın uyarısı: Yazdırıp faturasını alın!
EKONOMİ
Sahte altın uyarısı: Yazdırıp faturasını alın!

Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, vatandaşların sahte altınla gerçek altın arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanabileceğini, sadece kuyumcuların bunu anlayabileceğini söyledi.

Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana’da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı.

Başman ayrıca kuyumcu esnafını sahte altın satıcılarından korumak için 'WhatsApp' grubunun kurulduğunu da anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu grubu 4 yıl önce Adana Kuyumcular Odası olarak kurduk. Hatta merkez ilçeler değil, tüm ilçelerdeki kuyumcu esnafımızı ve yanlarında çalışan kalfalarımızı da bu gruba dahil ettik. Sahte altın satanlar, düşük ayarlı altın satanlar, hırsızlık ürünleri satarak esnafımızı zarara uğratan kişilerin görüntülerini güvenlik kamera kayıtlarından tespit ederek paylaşıyoruz. Bu grupta emniyetten polis arkadaşlarımız da var. Anında tespit ediyoruz."

İnternetten altın alışverişinde sahte altın riski
EKONOMİ
İnternetten altın alışverişinde sahte altın riski

Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana’da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana’da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı. Mersin'de 4 kuyumcuya sahte kolye satılmasının ardından şüphelinin görüntüleri kuyumcuların 'WhatsApp' grubundan paylaşılmıştı.

Sahte altın satmışlar: Kuyumcuda gerçek altın bulunamadı
GÜNDEM
Sahte altın satmışlar: Kuyumcuda gerçek altın bulunamadı

Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana’da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı.

Daha sonra Adana'ya gelen, M.E., iş yeri sahibi Bülent Dalyan'a sahte altın satmaya çalışmış, durumu fark eden Dalyan ve çalışanları, şüpheliyi etkisiz hale getirmişti. Bağırarak kaçmaya çalışan M.E., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Bu sırada sahte altın haberi yapmak için aynı kuyumcuda bulunan muhabirler o anları saniye saniye görüntülemişti.

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