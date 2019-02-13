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Kuyumcudan çaldıkları altınlarla ortadan kayboldular - Kuyumcudan milyonluk soygun

Kuyumcuyu soydular: 7 milyonluk altınla sırra kadem bastılar

Bilecek'in Bozüyük ilçesinde, kuyumcudan yaklaşık 7 milyon lira değerinde 30 kilo altın çalan hırsızların otomobili, terk edilmiş halde bulundu. Polis, hırsızların yakalanması için soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kuyumcu dükkanı soygunun ardından incelemelerin tamamlanabilmesi için kapatıldı.
Kuyumcu dükkanı soygunun ardından incelemelerin tamamlanabilmesi için kapatıldı.

Olay, pazartesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi.

Sabah saat 05.00 sıralarında kuyumcuya gelen kimliği belirsiz hırsızlar, dükkanın kapısını tornavida ile açarak içeri girdi. Soyguncular, yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 30 kilo altını 5 dakika içerisinde çuvala koyup, 34 LU 4469 plakalı otomobille kaçtı.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hırsızların kullandığı otomobili Bozüyük- Bilecik karayolunun 5'inci kilometresinde terk edilmiş halde buldu.

Hırsızların kullandıktan sonra yol kenarına terk ettiği araç.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, otomobilin bulunduğu bölgeye giderek bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından otomobil Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Polis, hırsızların yakalanması için soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.

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