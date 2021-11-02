Kuzey Marmara Otoyolunda 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu 26. Viyadük üstü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan otomobil sürücüsü lastiğinin patlaması nedeniyle aracını yolun kenarına çekerek çekici çağırdı. O sırada 34 AG 7821 plakalı plastik atık yüklü kamyon ile seyir halinde olan Abdullah Ediz sis nedeniyle otomobili geç fark edince otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi.





İHA

Kamyon kasasındaki plastik atıklar yola saçıldı. Arkadan gelen Scania marka 1 tır, 2 kamyon 1 otomobil ve 1 çekici sürücüsü de devrilen kamyona çarpmamak için manevra yapınca birbirleri ile çarpıştı. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada Abdullah Ediz, 34 BB 0978 plakalı araç sürücüsü Kemal Köse, 34 DC 4720 plakalı araç sürücüsü Salih Yılmaz yaralandı.

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Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar aracılığıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği neredeyse durma noktasına geldi.