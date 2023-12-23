​​​​​Terör örgütlerine yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. DHKP/C üyeliğinden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Meliha Aktaş'a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı harekete geçti. Sarıyer'deki operasyonda gözaltına alınan Aktaş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.