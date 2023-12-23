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Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi: Tır şoförünü rehin aldı Bakan Yerlikaya ile görüşmek istedi

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları devam ederken sosyal medyadan canlı yayın açan şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini belirtti.

17:25 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:29 - 23/12/2023 Cumartesi
IHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin alıp canlı yayın açtı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin alıp canlı yayın açtı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, tır şoförünü rehin aldı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.



Trafik durduruldu


Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı.


Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.


Sosyal medyada canlı yayın açtı


Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.





#Kuzey Marmara Otoyolu
#rehine
#şoför
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