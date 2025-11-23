Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

09:2123/11/2025, Pazar
DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada hurdaya dönen araç
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada hurdaya dönen araç

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, gişelere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araç metal yığınına döndü.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBP 294 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gişelerin bariyerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak gişe ve yolu trafiğe kapattı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale


gelen hafif ticari araç çekiciyle kaldırılırken, otoyol ekiplerin temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.






#Kuzey Marmara Otoyolu
#kaza
#Tayakadın
