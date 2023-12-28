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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Feci kazaya ilişkin olay yerinden ilk görüntüler gelirken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kazaya ilişkin üç savcının görevlendirildiğini ve kazanın nedenine ilişkin araştırma yapıldığını açıkladı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralının durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'ın çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde. Can kayıplarının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde'' açıklamasında bulundu.

08:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:08 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.


Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu



Sakarya Valisi Karadeniz: Can kayıplarının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde


Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz.

Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralının durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'ın çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde. Can kayıplarının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde'' açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Tunç: Üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'' açıklamasında bulundu.




#Kuzey Marmara Otoyolu
#Sakarya
#Kaza
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