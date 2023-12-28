Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu
Sakarya Valisi Karadeniz: Can kayıplarının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralının durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'ın çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde. Can kayıplarının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde'' açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Tunç: Üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'' açıklamasında bulundu.