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Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil yoldan çıktı: 3'ü ağır 4 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yerde ambulans bekleyen bir yaralıyı, muşamba ve çarşaf yardımıyla sağanak yağmurdan korumaya çalıştı.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil yoldan çıktı: 3ü ağır 4 yaralı
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'deki kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 34 TF 0187 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücü M.P. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.Ö., Y.Ö. ve Ö.Y., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ö.Y. isimli şahsın tedavisi olay yerinde yapıldı. Diğer yaralılar ise ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlar, yerde ambulans bekleyen bir yaralıyı, muşamba ve çarşaf yardımıyla sağanak yağmurdan korumaya çalıştı. Hastanede tedaviye alınan M.P., İ.Ö. ve Y.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında İstanbul istikametinde trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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