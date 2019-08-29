KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) bünyesinde barınmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği yurt başvuru sonuçları açıklandı.

KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, taahhütname işlemleri için e-Devlet üzerinden onaylarını gerçekleştirecek. KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurt sonuçları için bekleyişe geçecek.

KYK yurt başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

YURT KAYITLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.