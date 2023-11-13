Lastik botla ölüme yolculuk: Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti.

Diğer göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı.