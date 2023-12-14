Lastik botta yakalandılar: Ayvacık açıklarında ölüm yolculuğu

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.