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Lastik değiştiren abi-kardeşin acı sonu

Düğünden dönerken otomobillerinin patlayan lastiğini değiştiren Vehbi Tekçam ve kardeşi Bekir Tekçam'a, TIR çarptı. İki kardeş de yaşamını yitirirken, polise teslim olan TIR sürücüsü Erkan Bektaş sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
Kazada iki kardeş can verdi.
Kazada iki kardeş can verdi.

Dün gece Çorum- Samsun yolunun 32'nci kilometresinde meydana gelen kazada ağabeyi Vehbi ve 5 yakını ile düğünden dönen Bekir Tekçam yönetimindeki 05 FC 043 plakalı otomobilin lastiği, seyir halindeyken patladı. Bekir Tekçam, lastiği değiştirmek için otomobili yol kenarına çekti. Araçtan inip, bagajdan aldıkları yedek lastiği patlayanın yerine takmaya çalışan Tekçam kardeşlere Erkan Bektaş'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Kazada savrulan Bekir ile Vehbi Tekçam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında, yol kenarında lastiğin değiştirilmesini bekleyen kardeşlerin 5 yakını ise şok yaşadı. Tekçam kardeşlerin yakınları, gözyaşları içinde jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kazanın şokunu atlatamayan 5 kişiyi ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bekir ile Vehbi Tekçam kardeşlerin cansız bedenleri ise savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsü Erkan Bektaş, bir süre sonra polise giderek, teslim oldu. Başka sürücü tarafından sollanırken, dikiz aynasından baktığı sırada yoldaki 2 kişiyi gördüğünü öne süren Bektaş'ın, "Çarpmamak için çok uğraştım. 150 metre ileride durdum. Aracımdan inip, baktığımda kaza yaptığım yer, bir anda kalabalıklaşmıştı. Korkuya kapılıp, bölgeden ayrıldım. Merzifon ilçe girişinde, yol kontrolü yapan polis ekiplerine teslim oldum. Çok üzgünüm" diye ifade verdiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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