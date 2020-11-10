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Gündem Lav zulası patlatıldı Bitliste PKKlı teröristlerce toprağa gizlenen dört lav silahı bulundu
BİTLİS

Lav zulası patlatıldı: Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen dört lav silahı bulundu

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda dört adet lav silahı ele geçirildi. Lav silahları gerekli incelemerin ardından imha edildi.

Haber Merkezi İHA
Bitlis’te 4 adet lav silahı ele geçirildi.
Bitlis’te 4 adet lav silahı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette lav silahı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi.

Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-201 Operasyonu başlatıldı.

AA
Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 4 adet lav silahı ele geçirildi.
  • Operasyonda Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 4 adet lav silahı ele geçirildi.

Ele geçirilen lav silahları, Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha timi tarafından yerinde imha edildi” denildi.

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