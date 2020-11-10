Lav zulası patlatıldı: Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen dört lav silahı bulundu Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda dört adet lav silahı ele geçirildi. Lav silahları gerekli incelemerin ardından imha edildi.

Haber Merkezi 10 Kasım 2020, 15:19 Son Güncelleme: 10 Kasım 2020, 15:24 İHA