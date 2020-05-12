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Gündem Lenf kanseri kızı için yardım isteyen babayı tedaviyi üstleniyoruz diyerek dolandırdılar
OSMANİYE

Lenf kanseri kızı için yardım isteyen babayı 'tedaviyi üstleniyoruz' diyerek dolandırdılar

Osmaniye'de, lenf kanseri 9 yaşındaki kızı Elif Naz'ın tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen inşaat işçisi Ahmet Yalman, kendisini doktor olarak tanıtan C.A. tarafından 'tedavisini üstleneceğiz, ambulans gönderiyorum sadece bin lira yatırmanız gerekiyor' denilerek dolandırıldı.

Haber Merkezi DHA
Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba dolandırıldı.
Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba dolandırıldı.

3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi.

AMBULANS GÖNDERECEKLERİNİ BELİRTEREK DOLANDIRDILAR

Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı. Hemen polise başvurdu.

Elif Naz

Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum" dedi. Polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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