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Levyeli kadın hırsızlar aranıyor: 20 bin liralık altın çaldılar

Adıyaman'da, 3 kadın levye ile çelik kapısını açarak girdikleri evde bulunan 20 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Polis ekipleri eşkali belirlenen 3 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Levye ile kapıları açan hırsız kadınların eşkali belirlendi.
Levye ile kapıları açan hırsız kadınların eşkali belirlendi.

Öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana gelen olayda 8 katlı binanın en üst katında S.Ç.'ye ait eve kimsenin olmadığı sırada kimliği belirsiz 3 kadın geldi. Evin kapısını levye ile açarak içeri giren şüpheli kadınlar, yatak odasında bulunan 20 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

DHA
Evin kapısını levye ile açtılar.

3 hırsız kadın aranıyor


Öğleden sonra eve gelen S.Ç., kapının açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evde yaptığı incelemede ve çevredeki güvenlik kameralarından eve 3 şüpheli kadının girdiğini belirledi. Polis ekipleri eşkali belirlenen 3 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Aynada kendisinden korkan hırsız panikle kaçtı
OYNAT 00:00
Aynada kendisinden korkan hırsız panikle kaçtı
Antalya'da, hırsızlık için girdiği atış poligonunda, aynada kendini görünce panikleyen şüpheli, hızla kaçtı. 6 saniye içinde iş yerini terk eden hırsızın aynada kendisini görmesi ve kaçma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.


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