Levyeli kadın hırsızlar aranıyor: 20 bin liralık altın çaldılar

Öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana gelen olayda 8 katlı binanın en üst katında S.Ç.'ye ait eve kimsenin olmadığı sırada kimliği belirsiz 3 kadın geldi. Evin kapısını levye ile açarak içeri giren şüpheli kadınlar, yatak odasında bulunan 20 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

DHA Evin kapısını levye ile açtılar.

3 hırsız kadın aranıyor



Öğleden sonra eve gelen S.Ç., kapının açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evde yaptığı incelemede ve çevredeki güvenlik kameralarından eve 3 şüpheli kadının girdiğini belirledi. Polis ekipleri eşkali belirlenen 3 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

