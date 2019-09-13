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GAZİANTEP

Lezzetin başkentinde lezzet festivali başladı

Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli temsilcisi konumundaki Gaziantep’i dünyanın lezzet başkenti yapma hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, biber hasadıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “40 ülkenin kalbi, lezzetin başkenti Gaziantep‘te atıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) işbirliğinde, Dünya’nın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP), ikinci kez “Perde” dedi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 60 dönüm alanda yapılan biber hasadı ve kuruluk gezisiyle başlayan festivale; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri katıldı.

Gaziantep'te biber hasadı başladı.

40 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER KATILDI

  • Fatma Şahin
  • Biber hasadı öncesi düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde 40 ülkenin Gaziantep’te buluştuğunu belirterek, “40 ülkenin kalbi, lezzetin başkenti Gaziantep‘te atıyor. Gaziantep neresi? Nurdağı neresi? İslahiye neresi? Biberimiz kendiliğinden bu lezzete bürünmüyor. Biberimiz, hem lezzet hem şifadır. Hep birlikte bunu Dünya sofrasına koyacağız. Geçen yıl şehrimize gelen Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, bu lezzeti sofralarında kullandılar, şimdi ülkelerine Nurdağı ve İslahiye’nin biberlerini alıyorlar, market zincirlerinde satılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

BİBER HASADIYLA ANLAMLI AÇILIŞ

Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerin yaşamlarından süzülüp gelen zengin kültürel mirasın olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, “500’e yakın yemek bulunan Gaziantep mutfağındaki çeşitlilikte, ilimizin sahip olduğu tarımsal üretimin önemli rolü var. İlimizdeki binlerce çiftçi ailenin geçimini sürdürdüğü, yemeklerimize benzersiz lezzet kazandıran ünlü Gaziantep biberi de bu ürünlerimizden sadece birisi. Festivalimizin açılışını biber hasadıyla yapmayı çok anlamlı ve önemli buluyorum. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, kentimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

FESTİVAL MEŞALESİ NURDAĞI'NDA YAKILDI

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, “Festivalin ilk meşalesini Nurdağı’ndan yakıyoruz. Yaptığımız yemeklerin içerisinde koyduğumuz kuru biber ve salça burada yetişen biberlerden üretiliyor. Türkiye’de 227 bin ton üretilen Kırmızıbiberin 59 bin tonu Nurdağı ve İslahiye bölgesinden yetişiyor” şeklinde konuştu.

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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da kısa birer selamlama konuşması yaptılar. Konuşmaların ardından, başkan Şahin ve protokol biber hasadına katıldı.

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