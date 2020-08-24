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EĞİTİM

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! 2020 LGS ikinci nakil sonuçları sorgulama

Liselere yerleştirmede ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

LGS ikinci nakil sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, bakanlığın 'http://meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.


Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

Antalya LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi: Görüşebilmek için Osmanlıca mektup yazdı
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Antalya LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi: Görüşebilmek için Osmanlıca mektup yazdı
Antalya'nın Serik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden olan 14 yaşındaki Onur Alperen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu, yakın zamanda görüşeceklerini belirtti. Yılmaz, ''Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran tarihinde beni aradılar. İlk başta konuşamadım, ağladım'' dedi.


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