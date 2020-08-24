LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! 2020 LGS ikinci nakil sonuçları sorgulama
Liselere yerleştirmede ikinci nakil sonuçları açıklandı
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.
LGS ikinci nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, bakanlığın 'http://meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.
Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.