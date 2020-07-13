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EĞİTİM

LGS sonuçları açıklandı mı? MEB 2020 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu

2020 LGS sonuçları açıklandı mı?

2020 LGS sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınava giren öğrencilerin LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde aramaları yapıyor. 20 Haziran tarihinde düzenlenen LGS'nin soru ve cevap anahtarı yayımlanmıştı. Peki 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde LGS ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA AA
LGS'ye giren öğrenciler, sınav sonuçlarını merakla bekliyor.
LGS'ye giren öğrenciler, sınav sonuçlarını merakla bekliyor.

LGS sonuçları için öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı kılavuzda LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detay yer aldı. Peki 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

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  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi.

Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı
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LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep'te Liselere Geçiş Sınavından (LGS) çıkan öğrencinin yöre şivesiyle sınav değerlendirmesi gülümsetti.
Gaziantep'te 56 bin 400 öğrenci yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler ile LGS sınavda ter döktü. Sınavın zor geçtiğini belirten öğrencilerden Yunus Emre Orhan, yöreye has şivesiyle yaptığı değerlendirme gülümsetti.


LGS 20 Haziran'da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bir milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.

Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.

İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.

Ayağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı
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Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, LGS sınavına girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından evlerine döndü.
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İznik ilçesinde günler önce halı sahada maç yaparken sol ayağı kırılan ve bu bölge alçıya alınan Talha Bayır, sınava girmek için İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu'na babası Rahmi Bayır'ın sırtında geldi.
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Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.
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'BABAM BENİ GURURLANDIRDI' ​ ​ Ayağının halı sahada top oynarken kırıldığını belirten Talha Bayır, Bu nedenle ayağımı alçıya aldılar. Babam, beni LGS sınavına yetiştirmek için sırtına aldı. Babamın böyle bir şey yapması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Babama teşekkür ettim diye konuştu.
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'OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM' ​ ​ Baba Rahmi Bayır ise, LGS, bizim için önemli bir sınavdı. Oğlumu sırtıma alarak, sınava yetiştirdiğim için çok mutluyum. Oğlum için her şeyi yaparım dedi.
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Ayağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava kırık nedeniyle ayağındaki alçıyla giren Talha Bayır'ı (14) okula, babası Rahmi Bayır (44) sırtında getirip, götürdü. Oğlunu 800 metre uzaklıktaki okula sırtında getiren, sınav sonrası da aynı şekilde geri götüren Rahmi Bayır, "Oğlum için her şeyi yaparım" dedi.


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