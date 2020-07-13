LGS sonuçları açıklandı mı? MEB 2020 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu
2020 LGS sonuçları açıklandı mı?
2020 LGS sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınava giren öğrencilerin LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde aramaları yapıyor. 20 Haziran tarihinde düzenlenen LGS'nin soru ve cevap anahtarı yayımlanmıştı. Peki 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde LGS ile ilgili detayları bulabilirsiniz.
LGS sonuçları için öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı kılavuzda LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detay yer aldı. Peki 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi.
LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Bakan Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bir milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.
Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.
Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.
İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.