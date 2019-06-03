Lice'de operasyon: 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çataklı, basın mensuplarıyla şu bilgileri paylaştı:
"Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı.
330 bin Suriyeli ülkesine döndü
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi."