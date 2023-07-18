Lice’de orman yangını: Altı ev tahliye edildi iki kişi son anda yanmaktan kurtarıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Alınan bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Karahasan, Arıklı, Dibek ve Serin Mahallelerinde saat 19.16 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.
25 hektarlık ormanlık alan örtü yangını şeklinde zarar görürken, 6 hane tahliye edildi. 2 yaşlı vatandaş evlerinde son anda yanmaktan kurtarıldı.
Köylülerin desteği ve tüm ekipler, yangın söndürme araçlarıyla rüzgarın etkisiyle devam eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.