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ANKARA

Lice'deki operasyonda gri terörist

Gri kategorideki terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyondaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyondaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.

Güvenlik güçlerinin terör operasyonları art arda sürerken, örgütün üst düzey isimleri de bir bir etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bilgisi hatırlatıldı.

Terörist Yusuf Kayran.

Yapılan açıklamaya göre operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Lice'de terör operasyonu: 5 terörist öldürüldü
GÜNDEM
Lice'de terör operasyonu: 5 terörist öldürüldü
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