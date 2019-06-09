Gri kategorideki terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terör operasyonları art arda sürerken, örgütün üst düzey isimleri de bir bir etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonuna ilişkin bilgileri paylaştı.
Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bilgisi hatırlatıldı.
Yapılan açıklamaya göre operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğunun tespit edildiği kaydedildi.