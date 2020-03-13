Gündem Liderler zirvesine koronavirüs önlemi Telekonferans ile yapılacak
İSTANBUL

Liderler zirvesine koronavirüs önlemi: Telekonferans ile yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek zirvenin telekonferans ile yapılmasına karar verildi. Macron ve Merkel ile gerçekleşecek olan zirvenin ana gündemi Suriye olacak. Bu kapsamda İdlib'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yapılacaklar, Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından sınırda beklentiler ve mültecilerin durumu konuşulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

17 Mart Salı günü liderler İstanbul'da bir araya gelecek. ancak koronavirüs nedeni ile zirvenin telekonferansla yapılması kararlaştırıldı.

İdlib ve mülteciler konusu ana başlık

Zirvenin ana gündemi Suriye olacak. Bu kapsamda İdlib'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yapılacaklar, Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından sınırda beklentiler ve mültecilerin durumu konuşulacak.

Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırılacak

  • Zirvede bir diğer önemli başlık ise Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri olacak. Türkiye bu noktada yeni fasılların açılması, Gümrük Birliği ve 18 Mart 2016'daki mutabakatın güncellenmesi isteniyor.

ABD için en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
DÜNYA
ABD için en kötü koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs krizinin merkez üssü Avrupa
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs krizinin merkez üssü Avrupa
İki büyük kelime

İki büyük kelime

ABD Başkanı Trump, 'Acil Durum' ilan etti.
Zirveye koronavirüs önlemi

Zirveye koronavirüs önlemi

Liderler telekonferans ile görüşecek.
Bir günde 250 kişi öldü

Bir günde
250 kişi öldü

​İtalya'da salgın korkutucu boyutlara ulaştı.
ABD için <br>en kötü senaryo

ABD için
en kötü senaryo

Salgın nedeniyle 1,7 milyon kişi ölebilir.
Merkez üssü Avrupa

Merkez üssü Avrupa

Artık koronavirüs krizinin odak noktası.
Yunanistan'ı <br>ürküten devriyeye

Yunanistan'ı
ürküten devriyeye

"​Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye...."
Hasta sayısı 5'e çıktı

Hasta sayısı 5'e çıktı

Üç bakan, koronavirüse karşı yeni kararları açıkladı.
On iki gün <br>izinli sayılacaklar

On iki gün
izinli sayılacaklar

Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik genelge yayımladı.

Kabe'de buruk cuma

Kabe'de buruk cuma

Tavaf alanı namaz için de açılmadı.
İlaçları açıkladı

İlaçları açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Kara: 'Virüsü zayıflatmak mümkün.'
İngiliz Bakan <br>İdlib sınırında

İngiliz Bakan
İdlib sınırında

​Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace sıfır noktasına gitti.
Yunan askeri <br>ayakta uyuyor

Yunan askeri
ayakta uyuyor

​Sığınmacılar sadece 100 metre uzaktan ellerini sallayarak geçti.
Sokakları boşaltacaklar

Sokakları boşaltacaklar

İran'da koronavirüsün yayılması önlemek için yeni tedbirler.
İtalya bizi terk etti

İtalya bizi terk etti

​Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti.
Stok var zam yok

Stok var zam yok

​Koronavirüs sonrası 3 liradan 45 liraya çıkmıştı.
Bakanlıktan<br>otobüs genelgesi

Bakanlıktan
otobüs genelgesi

​Koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.