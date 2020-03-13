Liderler zirvesine koronavirüs önlemi: Telekonferans ile yapılacak

17 Mart Salı günü liderler İstanbul'da bir araya gelecek. ancak koronavirüs nedeni ile zirvenin telekonferansla yapılması kararlaştırıldı.
İdlib ve mülteciler konusu ana başlık
Zirvenin ana gündemi Suriye olacak. Bu kapsamda İdlib'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yapılacaklar, Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından sınırda beklentiler ve mültecilerin durumu konuşulacak.
Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırılacak
- Zirvede bir diğer önemli başlık ise Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri olacak. Türkiye bu noktada yeni fasılların açılması, Gümrük Birliği ve 18 Mart 2016'daki mutabakatın güncellenmesi isteniyor.