Liderler zirvesine koronavirüs önlemi: Telekonferans ile yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek zirvenin telekonferans ile yapılmasına karar verildi. Macron ve Merkel ile gerçekleşecek olan zirvenin ana gündemi Suriye olacak. Bu kapsamda İdlib'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yapılacaklar, Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından sınırda beklentiler ve mültecilerin durumu konuşulacak.

Haber Merkezi 13 Mart 2020, 21:13 Son Güncelleme: 13 Mart 2020, 22:35 Yeni Şafak