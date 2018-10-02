Gündem Liderlere BMde reform markajı
POLİTİKA

Liderlere BM’de reform markajı

“Dünya beşten büyüktür” teziyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adil olmayan yapısının değiştirilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda daha aktif çalışma yürütecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Kitap bizzat Erdoğan tarafından redakte edilecek.
Kitap bizzat Erdoğan tarafından redakte edilecek.

Son olarak geçen ay katıldığı 73. BM Genel Kurulu’nda ‘Güvenlik Konseyi’ başta olmak üzere BM’nin yapısını sorgulayan Erdoğan, bu yöndeki tezini sıcak tutacak. Çalışmaların ilk aşamasını, Erdoğan'ın, BM'de reformu anlatan “Dünya beşten büyüktür” adlı kitabının güncellenmesi oluşturacak. Erdoğan'ın 2014-16 yıllarındaki konuşmalarında dış politikayla ilgili verdiği mesajlara 2016 yılından sonraki konuşmaları da eklenecek. Kitap bizzat Erdoğan tarafından redakte edilecek.

İNSANİ YARDIMLAR VURGULANACAK

Erdoğan’ın, Suriye’de çatışmaların durması ve normalleşmenin sağlanması için yürütülen Astana ve Cenevre sürecine ilişkin mesajları, dünyayı tehdit eden terör örgütlerine yönelik Türkiye’nin başarılı girişimleri, mülteciler konusunda yürütülen insanı adımların kitaba eklenmesi bekleniyor. Bu konularda BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere dünya ülkelerinin sorumluluk almamasına yönelik eleştiriler de kitapta yer alacak başlıklar arasında.

SEMPOZYUMLAR DÜZENLENECEK

Erdoğan’ın sıklıkla gündeme getirdiği BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yapısına yönelik eleştiriler de yeni düzenleme ile genişletilecek. BMGK'nın adil bir yapıya kavuşması için atılması gereken öneriler sıralanacak. Son şekli verilecek olan kitap önceki basımda olduğu gibi, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillere çevrilecek. Hazırlanacak yeni kitap Erdoğan tarafından dünya liderlerine gönderilecek. Erdoğan, yüz yüze görüşmelerinde dünya liderlerine bu tezini anlatacak. Daha sonra dünya liderleri Türkiye’ye davet edilip gruplar halinde sempozyumların yapılması ve BM'de reform konusunda uluslararası desteğin artırılması planlanıyor.

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