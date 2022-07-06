Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda nerede olacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, liderlerin bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı İstanbul'da ailesiyle geçireceği öğrenilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara'da geçirecek liderler arasında yer alıyor.

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