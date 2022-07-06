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POLİTİKA

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda nerede olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, liderlerin bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı İstanbul'da ailesiyle geçireceği öğrenilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara'da geçirecek liderler arasında yer alıyor.

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Haber Merkezi AA
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda nerede olacak?
Erdoğan-Bahçeli-Kılıçdaroğlu-Akşener

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Şentop, bayramda memleketi Tekirdağ'da olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise memleketi Yozgat'ta bulunacak.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Ankara'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak. Karamollaoğlu Ankara'da, Erbakan Balıkesir'de, İnce Yalova'da olacak

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise bayramı İstanbul'da kutlayacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramda Aydın'da, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara'da olması beklenirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da karşılayacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.

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