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EĞİTİM

Antalya haber: Lise bahçesindeki yolcu uçağı 'göreve' hazır

Lise bahçesindeki 'yolcu uçağı'nı görenler şaşkına dönüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir hayırseverin hibe ettiği eski yolcu uçağı, kütüphane, müze ve mini sinema salonu olarak hizmet verecek. Okul müdürü Haldun Çevik, "Anaokulundan üniversiteye kadar tüm Türkiye'ye okulumuzu açacağız. Havacılığı sevdireceğiz" dedi.

AA
Lise bahçesindeki 'yolcu uçağı' göreve hazır...
Lise bahçesindeki 'yolcu uçağı' göreve hazır...

Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edilen eski yolcu uçağı, 7 aylık çalışmayla, öğrencilere kütüphane, müze ve mini sinema salonu olarak hizmet vermek için hazır hale getirildi.

Almanya'nın Baden Havalimanı'ndan kalkan Sky Havayolları'nın Boeing 737-400 classic tipi "ZY 8756" sefer sayılı yolcu uçağı, 2011'de, Antalya Havalimanı'na inişi esnasında sağ ana iniş takımındaki lastiğin patlaması sonucu kanadının üstüne yattı. Kaza sırasında içinde 156 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçak, onarımı mümkün olmayınca hurdaya ayrıldı.

Uçak, Sky Havayolları'nın 2013 yılında iflası ile Antalya 6. İcra Müdürlüğünce 1,5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı ancak üç ihalede de alıcı bulamadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu, bir hayırsever tarafından satın alınan uçak, Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildi.

Okulun bahçesine taşınan uçağın içerisine, 7 aylık bir çalışmayla kütüphane, müze ve mini sinema salonu kuruldu.

Bakan Çavuşoğlu girişimleri başlattı

Okul Müdürü Haldun Çevik, Türkiye'de uçak bakım alanında eğitim veren ilk ve tek tematik okul olduklarını belirterek, daha etkin olabilmek için akıllarına bahçeye uçak koyma projesinin geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun okullarını ziyareti sırasında, konuyu kendilerine açtıklarını ifade eden Çevik, şöyle konuştu:

"Antalya Havalimanı'nda atıl olmuş bu uçağın gelmesi için Bakan bey girişimleri başlattı. Bu projeye Mart 2017'de başladık. Mayıs 2018'de de bitirdik. Uçağımız hem kütüphane hem müze hem de mini sinema salonu oldu. Kokpiti de dahil tamamen orijinal bir uçaktır. Şu anda bir dünya projesi olan uçağımız bitmiş vaziyette. Açılış için gün sayıyoruz. Öğrencilerimiz için de uçağın bahçede olması büyük bir şans olacak."

"Havacılığı sevdireceğiz"

Okul müdürü Çevik, koydukları camdan bir fanus sayesinde, öğrencilerin uçağın anatomisindeki sac yapısını, boruları, elektronik aksamını birebir görebileceklerini belirtti.

Çevik, arkadaki mini sinema salonunda da uçakların tanıtım filminin izleneceğini dile getirdi.

Uçak bakımı üzerine eğitim verdikleri okullarında, öğrencilerin, uçaktaki ekipmanları söküp takarak el hünerlerini ve becerilerini de geliştireceğine işaret eden Çevik, "Anaokulundan üniversiteye kadar tüm Türkiye'ye okulumuzu açacağız. Havacılığı sevdireceğiz. Havacılıkta ülkemizin ne noktalara geldiğini, nerelere gelecek olduğunu kısa bir özetini çıkaracağız. Uçağın içerisindeki kütüphane, müze ve mini sinema salonu ile dünyada bir ilke imza atıyoruz. Bu da havacılıkta geldiğimiz noktayı, dünyaya lanse etmek açısından çok güzel bir olay olacak" değerlendirmesini yaptı.

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