​Lise son sınıf öğrencilerine 750 TL eğitim desteği

Eğitim destekleri, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB'e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilere 750 TL olarak verilecek.

Başkan Deniz Köken öğrencilere eğitim desteklerini dağıttı

Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek eğitim desteklerini veren Başkan Deniz Köken, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hayat dört seçenekten ibaret değil, o yüzden kendinizi çok fazla hırpalatmayın. Sizler lazımsınız bizlere. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının önümüzdeki dönemlerinin yöneticileri sizler olacaksınız. 10’lu, 30’lı yıllara sizler şekil vereceksiniz. O yüzden bu yıllarda kendinize gelecekle ilgili ciddi yatırımlar yapın. Buradan mezun olduğunuzda elinizin gördüğü bir iş olması çok daha önemli. Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem bizler sizlerin geleceği ile ilgili bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Sizlere küçükte olsa eğitim desteği vermek istedik. Umudumuzu, güvenimizi ve inancımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz.”

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Eğitim desteklerini Başkan Deniz Köken’den alan öğrenciler ise verilen destek için Başkan Deniz Köken’e teşekkür ederek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi.

Irmak Çetin: Başkanımıza bu eğitim desteği için çok teşekkür ediyorum. Bu parayı eğitimim ve okul masrafları için kullanacağım. Üniversite sınavına hazırlandığımız için test kitapları alacağım.

Sami Yusuf Öztürk: Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu destek öğrenciler için iyi bir katkı oldu. İhtiyaçlarımı karşılayacağım.

Mehmet Emin Ağaoğlu: Bu destek biz öğrenciler için çok iyi oldu. Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Üniversiteye hazırlık için test kitapları almayı düşünüyorum. Başkanımız Deniz Köken’e destekleri için çok teşekkür ediyoruz.

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Zeynep Aslan: Öncelikle başkanımıza destekleri ve bizim eğitimimizi düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz. Desteği okuma kitapları almak için kullanmayı düşünüyorum.

Eren Aynu: Başkanımıza biz lise son öğrencilerine verdiği destek için teşekkür ediyorum. Ben verilen desteği yatırım yaparak değerlendirmek istiyorum.

Yusuf Akgün: Başkanımız sağolsun her sene bize bu desteği veriyor. Gençlere destek oluyor. Desteği ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanacağım. Kıyafet almayı düşünüyorum.

Muhammet Ertaş: Verilen bu eğitim desteğiyle kendime okuma ve test kitapları almayı düşünüyorum. Bir anda geldiği için çok mutlu oldum. Başkanımız gençlerle ilgili çok güzel etkinlikler de yapıyor. Bu destek için ayrıca teşekkür ediyorum.