GündemLiselere yerleştirme sistemine ilişkin yeni açıklama
EĞİTİM

MEB'ten liselere yerleştirme sistemine ilişkin yeni açıklama

Liselere yerleştirme sistemine ilişkin yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, liselere mahalli yerleştirme sistemine ilişkin, "Öğrencilerimiz, evlerine birinci en yakın kategoriden de ikinci en yakın kategoriden ve üçüncü en yakın kategoriden de tercihte bulunabilecek" dedi.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, liselere mahalli yerleştirme sistemine ilişkin, "Öğrencilerimiz, evlerine birinci en yakın kategoriden de ikinci en yakın kategoriden ve üçüncü en yakın kategoriden de tercihte bulunabilecek." dedi.

Tekin, eğitim gündemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Antalya'da düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda alınan kararlara ilişkin bir soru üzerine Yusuf Tekin, yapılan çalışmalarla mesleki ve teknik eğitimi masaya yatırdıklarını ve bu konuda çok ciddi projeksiyonlar geliştirdiklerini ifade etti.

Yasal düzenlemelerin TBMM'de kabul edildiğini, ayrıca alt mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaptıklarını dile getiren Tekin, sektörle diyalog kopukluğunu gidermek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün çeşitli toplantılar düzenlediğini hatırlattı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 40 ilde sektör temsilcileriyle meslek liselerine ilişkin konuların ele alındığı değerlendirme toplantılarının yapıldığını belirten Müsteşar Tekin, toplantıların tüm illere yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Projeksiyonlara göre illerde açılacak meslek liseleri ile alanları belirlediklerine işaret eden Tekin, "Dolayısıyla sektörün talepleri doğrultusunda planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili Stratejik Plan'ın 2018 itibarıyla revize edilmesi gerektiğini anımsatan Yusuf Tekin, "Planımızı revize ederken neleri dikkate almamız gerektiği konusunda sektör temsilcilerinden öneriler aldık. Aralarında sektör, sendika ve üniversite temsilcilerinden oluşan 80 dolayında katılımcı ile süreci yönetiyoruz. Onlardan aldığımız geri dönüş neticesinde Strateji Planı'nın taslağını oluşturacağız. Bakanımız İsmet Yılmaz'ın onayıyla da yeni Strateji Planı belgesi oluşturulacak" şeklinde konuştu.

TEOG yerine gelen sistemin tüm detayları
GÜNDEM
TEOG yerine gelen sistemin tüm detayları

Her ilde 3 okul türü de bulunacak

Merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasında meslek liselerinin yerinin ne olacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Tekin, Bakanlık bünyesinde ortaöğretimle ilgili 3 genel müdürlüğün bulunduğunun altını çizdi.

Fen, sosyal bilimler, Anadolu, güzel sanatlar ve spor liselerinin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olduğunu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün bulunduğunu dile getiren Yusuf Tekin, ayrıca Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün özel okullar üzerine çalıştığını vurguladı.

Tekin, "Dolayısıyla biz sınavla öğrenci alan ve sınavsız öğrenci alan okul kategorisinde bu 3 genel müdürlüğümüze bağlı okul türlerinden hepsinin bulunmasına özen gösteriyoruz. Hepsi her ilde mutlaka bulunacak. Yani herhangi bir ilde sınavla öğrenci alan bir meslek lisesi de olacak, sınavla öğrenci alan bir imam hatip lisesi, sınavla öğrenci alan bir Anadolu veya Fen lisesi de bulunacak. Bu alternatifleri öğrencilerimize bir seçenek olarak sunacağız." ifadelerini kullandı.

Liseye giriş sınavı örnek sorular açıklandı
GÜNDEM
Liseye giriş sınavı örnek sorular açıklandı

Tematik olmayan okullar da merkezi sınava dahil olabilecek

Sınavla öğrenci alacak meslek liselerinin tematik olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Yusuf Tekin, "Tematik meslek liselerimizin sayısı şu an yeterli değil. Sınavla öğrenci yerleştirmelerinde genelde teknik program uygulayan liseler seçilecek. Tematik olmayan okullar da sınavla öğrenci alacak okullar kategorisinde yer alacak" yanıtını verdi.

Tekin, liselere yerleştirmelerde uygulanacak mahalli yerleştirme sisteminde eğitim bölgelerinin nasıl oluşturulacağına ilişkin soru üzerine ise şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencinin evine yakınlık esasına göre kategoriler, katmanlar oluşturduk. Her kategoride birinci evine en yakın kategorisinde 3 okul türünden birer okul yer alacak. Ardından ikinci en yakın kategorisinde ise yerleşemediği takdirde evine en yakın ikinci okul kategorisini sunacağız. Evine en yakın okula yerleşemediyse ikinci en yakın okul, ona da yerleşemezse üçüncü en yakın okul yerleştirme sisteminde kullanılacak. Bu çember ya da daire olarak tanımladığımız sistem bu aslında."

Müsteşar Tekin, bu yılın eğitim bölgelerine ilişkin çalışma ile sınavla öğrenci alacak okulların kamuoyuna nisan ayı sonu itibarıyla duyurulmasının planlandığını bildirdi.

Özel okul ücretlerine elektronik takip

Tekin, özel okulların kayıt sırasında velilerle yapacakları sözleşmenin güncellenmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Özel okulların velilerden talep ettikleri ücretlerin hepsinin elektronik ortamda gözlenmesi için bir sistem başlattık. Öğrenci ile okul arasındaki sözleşmenin kamunun garantörlüğüne sunulması gibi kabul edelim bunu. Okullar, servis ve yemek ücreti olarak ne taahhüt ediyorlarsa onu sisteme giriyor ve kontroller bu sistem üzerinden yapılıyor. Veli ile okul arasında hukuki bir durum ya da ihtilaf ortaya çıktığında devlet olarak bize şikayet geldiğinde biz de o sözleşmeyi görüp, ona göre karar vermiş olacağız. Bütün bunlar elektronik ortamda gözlenmiş oluyor."

Öğretmen akademileri bir dizi çalışmanın son adımı olacak

Yusuf Tekin, öğretmen akademilerinin kurulmasına ilişkin ise öğretmen akademilerinin birbirini takip eden bir dizi çalışmanın son adımı olacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istihdam politikasının ve öğretmenlerin eğitimine kadar her türlü konunun yer aldığı Öğretmen Strateji Belgesi'nin yayımlandığını, ayrıca öğretmen yeterliklerini tanımladıklarını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Şimdi de Strateji Belgesi'ne göre yeterlilikleri konusunda kendisini eksik hisseden öğretmen arkadaşlarımızın bu eksikliklerini giderebilmeleri için öğretmen akademilerini kurumsallaştırıyoruz. Bu yıl içerisinde Türkiye'deki hizmet içi eğitim merkezlerimizin hem işlevleri, hem statüleri 'öğretmen akademileri' şeklinde dizayn edilecek. Öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde Öğretmen Strateji Belgesi'ndeki tanımlara uygun bir biçimde bir öğretmen profili ortaya çıkarmak için öğretmenlerimizin talep etmeleri durumunda eksikliklerini gidermek için öğretmen akademileri faaliyete geçmiş olacak."

Yusuf Tekin, Bakanlık olarak hem öğretmen niteliklerinin, hem öğrenci ve öğretmen memnuniyetinin hem de eğitimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili çok ciddi çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

TEOG'un yerine gelen liseye giriş sınav sistemi ne getiriyor?

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Yaralı Yüz: Franck Ribery
2 yaşında geçirdiği ve hayatı boyunca yüzünde izini taşıyacağı kaza, 23 yaşında Müslüman oluşu... Bilinmeyen yönleriyle Fransız yıldız Ribery'nin hayatındaki dönüm noktaları...


Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
Şenol Güneş'den 'efendi' tavır
Spor

Şenol Güneş'den 'efendi' tavır

Beşiktaş, Skenderbeu ile oynanan hazırlık maçında Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-Beyazlılar rakip oyuncu sakatlık geçirirken gol attığı için Şenol Güneş, Fabri'den kaleyi boşaltmasını istedi ve Skenderbeu skora denge getirdi.
Muhammed Demirci: Bir gün Beşiktaş'a döneceğim
Spor

Muhammed Demirci: Bir gün Beşiktaş'a döneceğim

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da top koşturan Muhammed Demirci, yeniden Beşiktaş forması giymenin hayalini kurduğunu belirtirken, bir gün geri döneceğini ve siyah-beyazlı taraftarlara kendisini affettireceğini söyledi.
Huzeyfe Durmaz: Bakkaldan gelebilecek yardıma bile açığız
Spor

Huzeyfe Durmaz: Bakkaldan gelebilecek yardıma bile açığız

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulundu. Kulübün maddi durumu hakkında bilgiler veren Durmaz, Cenk Tosun transferinden dolayı almaları gereken paranın henüz hesaba geçmediğini söylerken "Bakkaldan gelebilecek bir yardıma bile açığız, maddi imkansızlıklar sebebiyle kampa bile gidemedik"dedi. Durmaz, futbolu Oktay Derelioğlu'na emanet ettiklerini söylerken herkesi Gaziantepspor'a yardım etmeye davet etti.
Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp: Abdülhamit kim ya?
Hayat

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp: Abdülhamit kim ya?

Yonca Evcimik'e yıllarca Çılgın Bediş'de birlikte rol aldığı "Abdülhamit Danışır kötü durumda yardım eder misiniz? diye soruldu. Evcimik, "Abdülhamit kim ya?" diyerek Danışır'ı tanımadığını söyledi.
Cyle Larin Beşiktaş'ta
Spor

Cyle Larin Beşiktaş'ta

Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kanadalı golcü Cyle Larin'le 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Genç oyuncunun siyah-beyazlılara maliyeti de belli oldu.

KAPAT

YUKARI