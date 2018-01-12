Liselere yerleştirme sistemine ilişkin yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, liselere mahalli yerleştirme sistemine ilişkin, "Öğrencilerimiz, evlerine birinci en yakın kategoriden de ikinci en yakın kategoriden ve üçüncü en yakın kategoriden de tercihte bulunabilecek." dedi.

Tekin, eğitim gündemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Antalya'da düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda alınan kararlara ilişkin bir soru üzerine Yusuf Tekin, yapılan çalışmalarla mesleki ve teknik eğitimi masaya yatırdıklarını ve bu konuda çok ciddi projeksiyonlar geliştirdiklerini ifade etti.

Yasal düzenlemelerin TBMM'de kabul edildiğini, ayrıca alt mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaptıklarını dile getiren Tekin, sektörle diyalog kopukluğunu gidermek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün çeşitli toplantılar düzenlediğini hatırlattı.

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Bu kapsamda, Türkiye genelinde 40 ilde sektör temsilcileriyle meslek liselerine ilişkin konuların ele alındığı değerlendirme toplantılarının yapıldığını belirten Müsteşar Tekin, toplantıların tüm illere yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Projeksiyonlara göre illerde açılacak meslek liseleri ile alanları belirlediklerine işaret eden Tekin, "Dolayısıyla sektörün talepleri doğrultusunda planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili Stratejik Plan'ın 2018 itibarıyla revize edilmesi gerektiğini anımsatan Yusuf Tekin, "Planımızı revize ederken neleri dikkate almamız gerektiği konusunda sektör temsilcilerinden öneriler aldık. Aralarında sektör, sendika ve üniversite temsilcilerinden oluşan 80 dolayında katılımcı ile süreci yönetiyoruz. Onlardan aldığımız geri dönüş neticesinde Strateji Planı'nın taslağını oluşturacağız. Bakanımız İsmet Yılmaz'ın onayıyla da yeni Strateji Planı belgesi oluşturulacak" şeklinde konuştu.

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Her ilde 3 okul türü de bulunacak

Merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasında meslek liselerinin yerinin ne olacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Tekin, Bakanlık bünyesinde ortaöğretimle ilgili 3 genel müdürlüğün bulunduğunun altını çizdi.

Fen, sosyal bilimler, Anadolu, güzel sanatlar ve spor liselerinin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olduğunu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün bulunduğunu dile getiren Yusuf Tekin, ayrıca Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün özel okullar üzerine çalıştığını vurguladı.

Tekin, "Dolayısıyla biz sınavla öğrenci alan ve sınavsız öğrenci alan okul kategorisinde bu 3 genel müdürlüğümüze bağlı okul türlerinden hepsinin bulunmasına özen gösteriyoruz. Hepsi her ilde mutlaka bulunacak. Yani herhangi bir ilde sınavla öğrenci alan bir meslek lisesi de olacak, sınavla öğrenci alan bir imam hatip lisesi, sınavla öğrenci alan bir Anadolu veya Fen lisesi de bulunacak. Bu alternatifleri öğrencilerimize bir seçenek olarak sunacağız." ifadelerini kullandı.

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Tematik olmayan okullar da merkezi sınava dahil olabilecek

Sınavla öğrenci alacak meslek liselerinin tematik olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Yusuf Tekin, "Tematik meslek liselerimizin sayısı şu an yeterli değil. Sınavla öğrenci yerleştirmelerinde genelde teknik program uygulayan liseler seçilecek. Tematik olmayan okullar da sınavla öğrenci alacak okullar kategorisinde yer alacak" yanıtını verdi.

Tekin, liselere yerleştirmelerde uygulanacak mahalli yerleştirme sisteminde eğitim bölgelerinin nasıl oluşturulacağına ilişkin soru üzerine ise şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencinin evine yakınlık esasına göre kategoriler, katmanlar oluşturduk. Her kategoride birinci evine en yakın kategorisinde 3 okul türünden birer okul yer alacak. Ardından ikinci en yakın kategorisinde ise yerleşemediği takdirde evine en yakın ikinci okul kategorisini sunacağız. Evine en yakın okula yerleşemediyse ikinci en yakın okul, ona da yerleşemezse üçüncü en yakın okul yerleştirme sisteminde kullanılacak. Bu çember ya da daire olarak tanımladığımız sistem bu aslında."

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Müsteşar Tekin, bu yılın eğitim bölgelerine ilişkin çalışma ile sınavla öğrenci alacak okulların kamuoyuna nisan ayı sonu itibarıyla duyurulmasının planlandığını bildirdi.

Özel okul ücretlerine elektronik takip

Tekin, özel okulların kayıt sırasında velilerle yapacakları sözleşmenin güncellenmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Özel okulların velilerden talep ettikleri ücretlerin hepsinin elektronik ortamda gözlenmesi için bir sistem başlattık. Öğrenci ile okul arasındaki sözleşmenin kamunun garantörlüğüne sunulması gibi kabul edelim bunu. Okullar, servis ve yemek ücreti olarak ne taahhüt ediyorlarsa onu sisteme giriyor ve kontroller bu sistem üzerinden yapılıyor. Veli ile okul arasında hukuki bir durum ya da ihtilaf ortaya çıktığında devlet olarak bize şikayet geldiğinde biz de o sözleşmeyi görüp, ona göre karar vermiş olacağız. Bütün bunlar elektronik ortamda gözlenmiş oluyor."

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Öğretmen akademileri bir dizi çalışmanın son adımı olacak

Yusuf Tekin, öğretmen akademilerinin kurulmasına ilişkin ise öğretmen akademilerinin birbirini takip eden bir dizi çalışmanın son adımı olacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istihdam politikasının ve öğretmenlerin eğitimine kadar her türlü konunun yer aldığı Öğretmen Strateji Belgesi'nin yayımlandığını, ayrıca öğretmen yeterliklerini tanımladıklarını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Şimdi de Strateji Belgesi'ne göre yeterlilikleri konusunda kendisini eksik hisseden öğretmen arkadaşlarımızın bu eksikliklerini giderebilmeleri için öğretmen akademilerini kurumsallaştırıyoruz. Bu yıl içerisinde Türkiye'deki hizmet içi eğitim merkezlerimizin hem işlevleri, hem statüleri 'öğretmen akademileri' şeklinde dizayn edilecek. Öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde Öğretmen Strateji Belgesi'ndeki tanımlara uygun bir biçimde bir öğretmen profili ortaya çıkarmak için öğretmenlerimizin talep etmeleri durumunda eksikliklerini gidermek için öğretmen akademileri faaliyete geçmiş olacak."

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Yusuf Tekin, Bakanlık olarak hem öğretmen niteliklerinin, hem öğrenci ve öğretmen memnuniyetinin hem de eğitimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili çok ciddi çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.