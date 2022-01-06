Liseli gençlerden alkışlanacak davranış.

Maddi zorluklar sebebiyle su çıkarılamayan Afrika kıtasında yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanında kuraklıktan dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesi amacıyla öğrenciler tarafından başlatılan yardım kampanyasının ardından Kuzey-Orta Afrika ülkesi olan Çad’ın bir köyünde açılan su kuyusu açtırıldı.
Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, öğretmenleri, velileri ile mezun öğrenciler kampanyaya destek verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan bağış ile birlikte su kuyusu ülkede açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
OYNAT 02:12
120 insani yardım TIR’ı Suriye’ye yola çıktı
Suriye'de bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştıran İHH, şimdi de “Kış Kapıda; Yalnız Bırakma” diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerinden Suriye'ye 120 adet insani yardım TIR'ı gönderildi.
EKONOMİ
Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 2,5 milyar liralık kış desteği
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını belirtti.
Sosyal yardım 1100 TL e Devlet ekranı ile sorgulanacak.
Peki, 1100 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?
İşte, E devlet 1100 TL sosyal yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı için yapmanız gerekenler.<br>
1100 TL pandemi yardım parası başvuruları e Devlet üzerinden yapıldı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi.
Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının \"Sosyal Yardım Sorgula\" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar.
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi:
“Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” demişti.
Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.
Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.
Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından \"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama\" bölümüne gelin.
Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Pandemi desteği Faz 3 başvurusu devam ediyor: 1100 TL ödeme yapılıyor
1100 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç takip ekranları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Online olarak gerçekleştirilen işlemlerin hem başvuru hem de sonuç sorgulama aşaması yine e-Devlet ekranlarından takip ediliyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri belirli tarihlerde hesaplara yatırıldı. Faz 3 başvuruları devam ediyor.