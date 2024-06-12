Liseli gençlerden Filistin İntifadası: Biz sınıfı geçtik peki ya insanlık

Akranları karnelerini almaya ve tatile çıkmaya hazırlanırken onlar bir araya geldi ve Liseli Gençler İntifadasını başlattı. İstanbul genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören liseli gençler, “Evet ben sınıfı geçtim, peki ya insanlık?” sloganıyla bir eylem düzenleyerek Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekecek.









Refah Kampı’nın İsrail tarafından bombalanmasından sonra “Kudüs Bildirisi” yayınlayarak “Ey İsrail! Bugünün inanmış gençliği olarak Selahaddin Eyyubi’nin ruhu ile gelecek, işgal ettiğin o topraklardan seni tarihin çöplüğüne göndereceğiz” diyen gençler, şimdi de “Liseli Gençler İntifadası” için bir araya geldi. Saraçhane’de yapılacak eylemde Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere 6 dilde basın açıklaması yaparak “Filistin’de zulmü durdurun” diyecek ve tüm dünya liderlerine seslenecek.





Gündemimiz Gazze ve Doğu Türkistan

Gençler adına yapılan eylem çağrısında şu ifadelere yer verildi: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Siyonist İsrail soykırıma varan bir vahşet sergiliyor. Her gün masum insanların, çocukların, kadınların parçalanmış, yanmış cesetlerini görüyoruz haber bültenlerinde. Bu soykırımı işleyenlerin insan olduğunu düşündüğümüzde insanlığımızdan utanıyoruz. Kardeşlerimizi kurtarmaya gücümüz yetmiyor. Ama günlerimizin duyarsızca geçip gitmesi de içimize sinmiyor. Bunun için başta boykot olmak üzere okullarımızda birçok etkinlik ve eylemle Gazze'yi, Filistin'i, Kudüs'ü hep gündemimizde tuttuk. Aynı şekilde zalim Çin yönetiminin insanlık dışı muamelelerine maruz kalan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de unutmadık, unutmayacağız. Onların dertlerini ve davalarını kendi derdimiz ve davamız bilmeye devam edeceğiz.









Sınıfı geçmekten daha önemli derdimiz var!

Şimdi okulların tatile gireceği, karnelerin dağıtılacağı bu son haftada sınıfı geçmekten çok daha önemli bir derdimiz var diyoruz. O da insanlık sınavını geçmek. Okulları başlarına yıkılan, hastanelerde bile üzerlerine ölüm yağdırılan, sığındıkları çadırlarda alevler içinde bırakılan çocuklar, kadınlar ve gençler adına bir araya geliyoruz. Bütün liseli kardeşlerimizi 12 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Saraçhane'ye davet ediyoruz. Yaşasın Liseli Gençler İntifadası! Yaşasın Küresel İntifada! Kahrolsun insanlıktan çıkmış zalimler!



