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ANKARA

Liseli kızını öldürüp yol kenarında bırakan baba teslim oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, 16 yaşındaki lise öğrencisi kızını silahla öldürdükten sonra yol kenarına atıp kaçtı. Olayın ortaya çıkmasının ardından baba H. Yıldız Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Şeyma yol kenarında öldürüş olarak bulundu.
Şeyma yol kenarında öldürüş olarak bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan babası H. Yıldız'ın, erkek arkadaşı olduğunu öğrenerek kızını öldürdüğü ileri sürüldü.

KAR ÜZERİNDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

  • Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA
Şeyma Yıldız

Öte yandan, Genç kızın babası H. Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H. Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Şeyma'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.
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