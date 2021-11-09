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ANTALYA

Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada

Antalya'da lise öğrencisi iki grup, okul çıkışı tekme tokat kavga etti. Öğretmenlerin uyarılarına rağmen devam eden kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
Lise kavga

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesindeki bir lisenin önünde meydana geldi. Okul çıkışı iki grup arasında kavga çıktı.
Öğrenciler, tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Kız öğrenciler çığlıklar atarken, araya girmeye çalışan öğretmenlerin 'Bırak oğlum, bırak' uyarıları yetersiz kaldı. Okulun beden eğitimi öğretmenlerinin düdük çalmasına rağmen öğrenciler birbirlerini yumruklamaya devam etti.
Kavgayı görüntüleyen kişinin, "Samet, Allah çarpsın. Efsane kavga çıktı, ben bekleyeceğim" dediği duyuldu. Aynı kişi, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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