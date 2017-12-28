Liseye girişte örnek sorular paylaşılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, TEOG yerine gelen yeni sınav sisteminin soru örneklerinin bugün paylaşılacağı duyuruldu.
- MEB'ten yapılan açıklamada, "Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00'te @tcmeb twitter hesabı ile http://meb.gov.tr adresinden paylaşılacak" denildi.
90 soru sorulacak
TEOG yerine gelen liseye giriş sınavında 90 soru sorulacağı, 135 dakika süreceği açıklanmıştı.
Öğrenciler 5 tercih yapabilecek
Yeni sistemden öğrenciler, adreslerine en yakın 5 okuldan birini seçecek. Evlerine yakın okullara yerleştirilen öğrencilerin oranı yüzde 90 civarında olacak. Belirlenecek nitelikli okullara girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için ise Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sınav yapılacak. Yeni sistemde yüzde 10 civarında öğrenci sınavla yerleşecek.
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