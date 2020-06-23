Listeye 2 çizik daha: Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin gri kategoride arandıkları tespit edildi

Hayat

Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı: Tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Öğretim üyelerimiz dahil olmak üzere tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar. Hastalardan isteğimiz, lütfen randevu saatlerine özen göstersinler. Biz hastane içerisinde ortalama 30 dakikada bir hasta kabul ediyoruz. Hastaların temiz bir ortamda muayene olmaları için, ortamdaki aletler dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra hasta kabülü yapılıyor" dedi. Gerek, "Güven içerisinde başvurabilirler. Yeter ki maskelerini takıp gelsinler. Bekleme salonlarında da fiziki mesafe kurallarına uysunlar. Biz buna uygun tedbirleri aldık. Gelen hastalarımız da buna özen göstermeliler" ifadelerini kullandı.