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Gündem Listeye 2 çizik daha Bitliste etkisiz hale getirilen teröristlerin gri kategoride arandıkları tespit edildi
BİTLİS

Listeye 2 çizik daha: Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin gri kategoride arandıkları tespit edildi

Listeye 2 çizik daha: Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin gri kategoride arandıkları tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristler.

Açıklamada, "Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin Türk lirasına kadar ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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