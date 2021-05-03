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DİYARBAKIR

Listeye 3 çizik: İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu kapsamında 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin kırmızı, birinin turuncu, birinin de gri listede olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Listeye 3 çizik: İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. (Foto: Arşiv)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin, biri kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, biri turuncu, biri gri, biri sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Soylu: Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi


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