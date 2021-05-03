Listeye 3 çizik: İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin, biri kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, biri turuncu, biri gri, biri sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi" ifadelerini kullandı.
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Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6️⃣ teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;
➡️1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede
➡️1'i Turuncu
➡️1'i Gri
➡️1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi... https://t.co/oF6gMd3AfM
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