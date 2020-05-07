Listeye bir çizik daha: Ağrı'da gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Listeye bir çizik daha: Ağrı'da gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün Ağrı Dağı grup sorumlusu 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğu belirlendi.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 13:01 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2020, 13:22 AA