Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Listeye bir çizik daha Ağrıda gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
AĞRI

Listeye bir çizik daha: Ağrı'da gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Listeye bir çizik daha: Ağrı'da gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün Ağrı Dağı grup sorumlusu 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Özer İnce olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki 3 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce olduğu belirlendi.

MSB açıkladı: PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB açıkladı: PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Adıyaman'da hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Abone Ol Google News
Döviz yasağı geliyor

Döviz yasağı geliyor

​Londra merkezli kur manipülatörlerine kötü haber.
Kahramanların hakkı ödenmez

Kahramanların hakkı ödenmez

​Hastalarının terini de siliyorlar, gözündeki çapağı da alıyorlar...
Maskedefiyat açıklandı

Maskede
fiyat açıklandı

8 Mayıs'tan itibaren satış yapılabilecek.
Eski günleri aratmadı

Eski günleri aratmadı

İstanbul'da toplu ulaşımda tedirgin eden görüntü.
Sosyal mesafeli tatil

Sosyal mesafeli tatil

Korona sonrası yeni sezon için hazırlıklara başlandı.
Hatice teyze <br>yardım bekliyor

Hatice teyze
yardım bekliyor

​Evlerinde kendiliğinden yangın çıkıyor, ıslak yatakta yatıyorlar...

Aracı olmak<br>için sıraya girdiler

Aracı olmak
için sıraya girdiler

İkinci el araçta dolandırıcılığı bitiren sistem.

OSB'lerdeki<br>şirketlere müjde

OSB'lerdeki
şirketlere müjde

​Belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak.

Futbol dünyasını sarsan haber

Futbol dünyasını sarsan haber

Köklü kulüpte 38 kişide virüs tespit edildi.
Salgında<br>dev transfer

Salgında
dev transfer

Futbol Federasyonu Başkanı açıkladı.
Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek

Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek

​THY'den yeni döneme ilişkin flaş karar.
Bir milyon<br>ceset torbası!

Bir milyon
ceset torbası!

Tokat'taki fabrika Avrupa ülkeleri için üretiyor.
Korona da neymiş!

Korona da neymiş!

​​E-5'in kenarında masa kurup piknik yaptılar...
Trump'ın darbecisinden itiraf

Trump'ın darbecisinden itiraf

​"Eğer başarılı olsaydık Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.