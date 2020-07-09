Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Listeye bir çizik daha Gri kategoride aranan terörist Musa Bulan etkisiz hale getirildi
ANKARA

Gri kategoride aranan terörist Musa Bulan ​etkisiz hale getirildi

Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranan terörist Musa Bulan etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar gri listede yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor. (Foto: Arşiv)

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Haziran’da, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlenmiştir.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Irak'ın kuzeyindeki Zap'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
  • Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında oldukları daha önce açıklanmıştı.

Hakkari'de hava destekli operasyonda 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM
Hakkari'de hava destekli operasyonda 2 terörist öldürüldü

Barış Pınar bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınar bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
SİHAları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.
​Elektrikteyeni dönem başlıyor

​Elektrikte
yeni dönem başlıyor

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.
Kahraman pilot

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.

​Fenerbahçe, eski gözdesini yeniden gündeme aldı.

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Twitter gece boyu yıkıldı: Reis 15 Temmuz 14.53'te açar Ayasofya'yı.
Hafter'in insan fırınları

Hafter'in insan fırınları

​Terhune'de“ İnsan fırınları" ortaya çıkarıldı.
Ayasofya kararı yarın

Ayasofya kararı yarın

​Türkiye'nin gözü Danıştay'ın açıklamasında olacak.
CHP lideri PKK'nın<br>gölgesine sığındı

CHP lideri PKK'nın
gölgesine sığındı

​Atatürk'ün kemiklerini sızlatan şahsın devirdiği çamlar hududu çoktan aşmıştır.
Korona hasar<br>bırakıyor mu?

Korona hasar
bırakıyor mu?

​Koronavirüs hastaları taburcu edildikten bir ay sonra tekrar incelendi.
PKK Suriye'de<br>yine çocuk kaçırdı

PKK Suriye'de
yine çocuk kaçırdı

​PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı.
Batarya'ya<br>bor dopingi

Batarya'ya
bor dopingi

​Yılda 10 ton lityum geri kazanılacak.
Kavuşma sevinci

Kavuşma sevinci

​Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi.
Mısır'ın<br>Nil çaresizliği

Mısır'ın
Nil çaresizliği

​Etiyopya'yla Hedasi Barajı bilek güreşini kazanamadı.
Bu yaz<br>ne yapsak?

Bu yaz
ne yapsak?

​Yaz tatilini keyifle geçirebilmeniz için bu listeye göz atın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.