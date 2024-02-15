Liyakat nerede?

CHP'nin Çankaya Belediye Başkanlığı için Hüseyin Can Güner'i aday göstermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Parti içi muhalefet, Güner'i toy ve kolay yönlendirilebilir bir isim olarak gördü. Güner’e aynı zamanda, Çankaya'ya 'tepeden inmeci' bir anlayışla aday gösterilmesinden ötürü itiraz edildi.





TEPEDEN İNMECİ ANLAYIŞ

Güner'in 25 aday adayının olduğu Çankaya'ya 'tepeden inmeci' bir anlayışla aday gösterilmesine itiraz eden CHP’deki bazı muhalif isimler, "Mezhebi yüzünden mağdur edildiği ilan edilen bir kişinin, liyakati görmezden gelinerek, devlete giremediği söylenen bir kişinin bu şekilde aday gösterilmesi de liyakatsizliktir" eleştirisinde bulundu.





KİMLER KULLANACAK?

Kaynaklar, "Hüseyin Can Güner, henüz 30 yaşında ama mesele yaşı değil, siyasi toyluğu. Bu toyluğun belediye başkanı seçilmesinden sonra kimler tarafından nasıl kullanılacağına ilişkin tahmin yürütmek zor değil" değerlendirmesinde bulundu.



