Lodos Marmara'yı vurdu: Metro hattına çatı düştü

Bursa’da hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatısı metro hattının üzerine düştü. Olay sırasında hatta enerji sağlayan 4 direk devrildi ve sistem enerjisiz kaldı. Hattın Arabayatağı-Kestel arasındaki bölümünün enerjisiz kalması yüzünden sabah seferleri yapılamadı. İstanbul’da da etkili olan lodos nedeniyle İDO, BUDO ve bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. Şehrin sahil kesimlerinde metrelerce yükselen dalgalar teknelere zor anlar yaşattı. Amasra’da da 668 kişilik kruvaziyer fırtına nedeniyle limana yanaşamadı.