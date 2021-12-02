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BURSA

Lodosta araçları zarar görenler kaportacılara koştu

Marmara bölgesini âdetâ yıkıp geçen lodosun ardından kaportacılarda yoğunluk yaşanıyor. Araçları hasar gören vatandaşlar soluğu kaportacılarda aldı. Lodosun etkilediği Bursa’da birçok araç hasar gördü. Kaportacılarda lodosun ardından yoğunluk oluştu.

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Haber Merkezi İHA
Lodosta araçları zarar görenler kaportacılara koştu
Lodosta araçları zarar görenler kaportacılara koştu.

Marmara bölgesini âdetâ yıkıp geçen lodosun ardından kaportacılarda yoğunluk yaşanıyor. Araçları hasar gören vatandaşlar soluğu kaportacılarda aldı. Lodosun etkilediği Bursa’da birçok araç hasar gördü. Kaportacılarda lodosun ardından yoğunluk oluştu.

BİRÇOK ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Bursa’da 30 yıldır kaportacılıkla uğraşan Yılmaz Kılınç, "Bursa’da malum hava şartlarından dolayı gelişen lodos birçok araca zarar verdi. Araçların üzerine çatı düşüyor, ağaçlardan kopan dallar ve rüzgârın savurması ile değişik parçalar düşüyor. Son lodos fırtınasında birçok araç hasar gördü” dedi.


Araçları hasar gören vatandaşların kendilerine başvurduğunu söyleyen Kılınç, “Lodosun yol açtığı hasarı onarmak kaportacı esnafı olarak bize düşüyor. Bu işlemlerin maliyetleri tabii biraz yüksek. Sigortası olan kişilerin onarım bedelini kaskodan alıyoruz. Sigorta ve kaskosu olmayan kişiler ise araçlarını kendi imkânları ile tamir ettiriyor. Lodostan dolayı işlerimizde bir yoğunluk oluştu. Vatandaşların araçlarını bir an evvel onarıp teslim etmek için çalışmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

İstanbul’da lodosta korku dolu anlar: Çatı aracın üzerine böyle düştü
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Mega kentte önceki gün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi.
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Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde ise bir binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.
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Çatı, o esnada park halinde olan Haydar K.'ya ait 60 VB 063 plakalı otomobilin üstüne düştü. Olay sonucu ağır hasar meydana gelen otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çatı şiddetli lodos nedeniyle bir anda uçup otomobilin üstüne düşüyor.
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Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu.
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İstanbul’da lodosta korku dolu anlar: Çatı aracın üzerine böyle düştü
Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Tsunami değil lodos: Deniz suları bir kilometre içeri girdi
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Edremit sahilleri tsunamiye benzer görüntülerle dikkati çekiyor<br>Edremit iki gündür lodos fırtınası ile mücadele devam ediyor. Bölgede rüzgarın hızı 100 kilometreyi geçerken, oluşan dev dalgalar ve kabaran deniz sahil bölgelerinde taşkınlara sebep oluyor. Zeytinli Altınkum plajı ve sahil bölgesi sular altında kaldı.
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Edremit-Burhaniye yolunda su baskını sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle otomobiller ilerlemekte zorluk çekti. Su baskınları sahil şeridinde yaklaşık bir kilometre kadar içeri girdi. Tsunami sonrası görüntüleri hatırlatan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Akçay, sahilinde ise oluşan dev dalgalar evlerin çatılarının üzerinden geçti. Sahil bölgesinde bulunan evler ve bahçelerinde zarar meydana geldi. Sahil şeridindeki işletmeler deniz sularının altında kaldı. Vatandaşlar işletmelerindeki suyu ve denizin getirdiği çöpleri temizlemek için uğraşıyor. Lodos fırtınasının önümüzdeki saatlerde hızını azaltması bekleniyor.
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Tsunami değil lodos: Deniz suları bir kilometre içeri girdi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkisini devam ettiren lodos fırtınasının hızı 100 kilometreyi geçince kabaran deniz ve dev dalgalar sahil bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor: Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu
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İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos, etkisini bugün de sürdürüyor. Lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. dev dalgalar bazıları için de fon oluşturdu.
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. Fotoğraf meraklıları dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada \"Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır\" denildi.
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İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor: Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu
İstanbul'da dünden beri etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. Bazıları da dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi.

Bursa’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
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Bursa’da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos, hayatı felç etti. Kentin özellikle Doğu bölgesinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle bir çok ağaç ve reklam tabelası yola devrildi.
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Kestel İlçesi’nde bir kamyonet, lodos sebebiyle yan yattı.
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Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde bir binanın duvarları sokağa yıkılırken, Arabayatağı Mahallesi’nde uçan bir çatı otomobillerin üzerine devrildi.
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Bursa genelinde çok sayıda otomobilde maddi zarar oluşurken, Şehrin birçok noktasından polise fırtına sebebiyle ihbar yağdı.
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Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağışın başlaması bekleniyor.
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Mahalle sakinlerinden Mesut Yıldızay, ’’Ben yan tarafta oturuyordum, büyük bir gürültü geldi. Geldik baktık ev yıkılmış neyse ki evde kimse bulunmuyordu’’. dedi.
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Bursa’da lodos hayatı felç etti Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
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Bursa’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.


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