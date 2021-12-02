Lodosta araçları zarar görenler kaportacılara koştu.

Marmara bölgesini âdetâ yıkıp geçen lodosun ardından kaportacılarda yoğunluk yaşanıyor. Araçları hasar gören vatandaşlar soluğu kaportacılarda aldı. Lodosun etkilediği Bursa’da birçok araç hasar gördü. Kaportacılarda lodosun ardından yoğunluk oluştu.

BİRÇOK ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Bursa’da 30 yıldır kaportacılıkla uğraşan Yılmaz Kılınç, "Bursa’da malum hava şartlarından dolayı gelişen lodos birçok araca zarar verdi. Araçların üzerine çatı düşüyor, ağaçlardan kopan dallar ve rüzgârın savurması ile değişik parçalar düşüyor. Son lodos fırtınasında birçok araç hasar gördü” dedi.



Araçları hasar gören vatandaşların kendilerine başvurduğunu söyleyen Kılınç, “Lodosun yol açtığı hasarı onarmak kaportacı esnafı olarak bize düşüyor. Bu işlemlerin maliyetleri tabii biraz yüksek. Sigortası olan kişilerin onarım bedelini kaskodan alıyoruz. Sigorta ve kaskosu olmayan kişiler ise araçlarını kendi imkânları ile tamir ettiriyor. Lodostan dolayı işlerimizde bir yoğunluk oluştu. Vatandaşların araçlarını bir an evvel onarıp teslim etmek için çalışmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

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FOTOĞRAF 7 Mega kentte önceki gün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde ise bir binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı, o esnada park halinde olan Haydar K.'ya ait 60 VB 063 plakalı otomobilin üstüne düştü. Olay sonucu ağır hasar meydana gelen otomobil kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çatı şiddetli lodos nedeniyle bir anda uçup otomobilin üstüne düşüyor. Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu. İstanbul’da lodosta korku dolu anlar: Çatı aracın üzerine böyle düştü Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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FOTOĞRAF 12 Edremit sahilleri tsunamiye benzer görüntülerle dikkati çekiyor<br>Edremit iki gündür lodos fırtınası ile mücadele devam ediyor. Bölgede rüzgarın hızı 100 kilometreyi geçerken, oluşan dev dalgalar ve kabaran deniz sahil bölgelerinde taşkınlara sebep oluyor. Zeytinli Altınkum plajı ve sahil bölgesi sular altında kaldı. Edremit-Burhaniye yolunda su baskını sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle otomobiller ilerlemekte zorluk çekti. Su baskınları sahil şeridinde yaklaşık bir kilometre kadar içeri girdi. Tsunami sonrası görüntüleri hatırlatan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akçay, sahilinde ise oluşan dev dalgalar evlerin çatılarının üzerinden geçti. Sahil bölgesinde bulunan evler ve bahçelerinde zarar meydana geldi. Sahil şeridindeki işletmeler deniz sularının altında kaldı. Vatandaşlar işletmelerindeki suyu ve denizin getirdiği çöpleri temizlemek için uğraşıyor. Lodos fırtınasının önümüzdeki saatlerde hızını azaltması bekleniyor. Tsunami değil lodos: Deniz suları bir kilometre içeri girdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkisini devam ettiren lodos fırtınasının hızı 100 kilometreyi geçince kabaran deniz ve dev dalgalar sahil bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos, etkisini bugün de sürdürüyor. Lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. dev dalgalar bazıları için de fon oluşturdu. . Fotoğraf meraklıları dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada \"Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır\" denildi. İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor: Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu İstanbul'da dünden beri etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. Bazıları da dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi. BiP'te paylaş

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