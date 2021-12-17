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İSTANBUL

Lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, şiddetli lodosta çatısı hasar gören okulu kuvvetli yağış sebebiyle su bastı. Çatıdan sınıflara kadar giren su, bilgisayar odalarına kadar ulaştı. Yetkililer, çatıdaki hasarın hava koşullarının düzelmesinin ardından kısa zamanda onarılacağını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı
Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı

Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı İstanbul'da 2 hafta önce etkili olan lodos fırtınasında hasar gördü. Okulun çatısındaki kiremitler uçtu. Birkaç gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle okulu su bastı. Birçok sınıf su altında kaldı. Okulun tavanından damlayan su bilgisayar labotuvarlarına da ulaştı. Bazı sınıflarda tavandan su damlayan noktalara kovalar konuldu. Bazı sınıflarda da su birikintilerinin oluştuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, çatıdaki hasarın hava koşullarının düzelmesinin ardından kısa zamanda onarılacağını belirtti.

Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı
Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı

Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı
Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı

Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı
Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı

İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor: Taşlar kıyıya vurdu
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Dalgaların etkisi ile sahildeki taşlar kıyıya vurdu​.
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İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor: Taşlar kıyıya vurdu
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilde dalgaların oluşmasına neden oldu.

İstanbul Havalimanı'nda lodos nedeniyle durdurulan operasyonlar yeniden başladı
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'nda lodos nedeniyle durdurulan operasyonlar yeniden başladı

Yeni haftada İstanbul'a kar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br>
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Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.<br>
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Ülke genelinde başlayan sağanak ve kar yağışı hafta sonu ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.<br>
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İstanbul'da önümüzdeki dört gün boyunca aralıklarla yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı, yeni haftaya kadar 7-9 derece arasında seyredecek.<br>
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İstanbul'da pazartesi gününe dikkat<br><br>Genellikle yağmur ve sağanağın etkili olduğu İstanbul'da, pazartesi günü kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.<br>
Yeni haftada İstanbul'a kar geliyor
Ülke genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı etkisini önümüzdeki günlerde artıracak. peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman etkili olacak?


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