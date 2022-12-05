Gündem Lokum yiyen yaşlı kadın canından oldu
TEKİRDAĞ

Lokum yiyen yaşlı kadın canından oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 85 yaşındaki yaşlı kadın boğazına lokum kaçması sonucu hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Lokum yiyen yaşlı kadın canından oldu
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Olay, öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokumu yemesinin ardından nefes alamamaya başlayan 85 yaşındaki Susan Yıldız’ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susan Yıldız ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muratlı Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından merhumenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

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Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri Tekirdağ'da görüldü
FOTOĞRAF 8
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Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü.
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Marmara Denizinin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) vatandaşları tedirgin etti.
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Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmarada da görülmeye başladı.
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Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.
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“Ne ölüsüne nede dirisine dokunmayın”Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.
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Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, “İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok” dedi.
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Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri Tekirdağ'da görüldü
Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan tür bu kez Tekirdağ kıyılarında ortaya çıktı. Ne ölüsü ne de dirisine dokunulmaması konusunda uyaran uzmanlar türün görüldüğü anda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurguladı.
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