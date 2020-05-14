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Lösemi hastası Türk vatandaşı tedavi için Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi

Lösemi hastası Türk vatandaşı tedavi için Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi

Hollanda’da tedavisine son verilmesinin ardından annesinin gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunduğu lösemi hastası Salih Kör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine tedavi için Türkiye’ye getirildi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Kör ve annesini bu sabah Türkiye’ye getirdi.
Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Kör ve annesini bu sabah Türkiye’ye getirdi.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşayan lösemi hastası 21 yaşındaki Türk vatandaşı Salih Kör, hastalığının son aşamaya gelmesi nedeni ile Hollanda tarafından 2 yıldır devam eden tedavisine son verildi.

Anne Ruhsan Kör, bunun üzerine geçen hafta Anneler Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Lösemi hastas Salih Kör ve annesi Ruhsan Kör.

Anne Kör, gözyaşlarını içinde “21 yaşındaki hayat dolu oğlum şimdi evde ölümü bekliyor. Aslında hastanede olması gerekirdi, fakat doktorlar yapacak bir şey yok deyince eve gönderdiler. Oğlumu Türkiye’de ameliyat edecek olan hastaneler var ama korona virüs nedeniyle hiçbir yere gidemiyoruz, uçaklar yok dedi. Şimdi oğlumla baş başayız. O gözlerimin içine bakıp benden yardım bekliyor. Bir anne olarak benim de içim parçalanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir anne olarak benim feryadımı da duysun. Oğlumu buradan alıp, Türkiye’mize götürsün. Bu Ramazan ayında bize bu iyiliği yapsın, yalvarıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Kör ve annesini bu sabah Türkiye’ye getirdi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı annenin sesine kulak vererek, Sağlık Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına, Salih Kör ve annesinin tedavi için Türkiye’ye getirilmesi talimatını verdi.

Bakanlıklar, bunun üzerine Hollanda Büyükelçiliği ve Rotterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Kör ve annesini bu sabah Türkiye’ye getirdi.

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