Gündem Lösemiyi yenen 8 çocuk diğer hastalara umut olmak için bir araya geldi
ADANA

Lösemiyi yenen 8 çocuk diğer hastalara umut olmak için bir araya geldi

Adana'da lösemiyi yenerek sağlıklarına kavuşan 8 çocuk, diğer hastalara umut olabilmek için "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" kostümü giydi. Kentteki bir özel hastanede tedavi görüp lösemiye karşı verdikleri savaşı kazanan 8 çocuk, sağlıklarına kavuşmayı bekleyen arkadaşlarına destek olabilmek için bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Lösemiyi yenen 8 çocuk diğer hastalara umut olmak için bir araya geldi
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Hastanede gerçekleştirilen etkinlikte, 16 yaşındaki Rengin Alkış pamuk prenses, diğer çocuklar da 7 cüceler kostümü giydi.

Etkinlikte, tedavisi süren çocuklara elma ve çeşitli hediyeler verildi, yeni yıl pastası kesildi.

Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, gazetecilere, yeni yıl öncesi tedavi gören çocuklara ve ailelerine umut vermek için organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Lösemiden kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizen Antmen, "Pamuk prensesimiz ve 7 cücemiz lösemiyi atlatan hastalarımız. Savaşır mücadele edersek çocuklarımız löseminin her türlüsünden kurtulmak açısından umut içinde olacaklardır." dedi.

Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz da hastalığı yenen çocukları bir araya getirerek hem hastalara hem de ailelere yeni yılın getirdiği sevinci ve mutluluğu yaşatmak istediklerini belirtti.

Hastalığı yenen Rengin Alkış, 8 yaşındayken hastalığa yakalandığını, 45 gün yoğun bakımda kaldığını ve iki kez ölümden döndüğünü anlattı.

Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir

Hastalığı sürecinde animatörlerin kendisini ziyaret ettiğini belirten Alkış, "Animatörlerden biri pamuk prenses kıyafeti giymişti ve bu beni çok mutlu etmişti. Ben de bugün hasta kardeşlerime o mutluluğu yaşatmak istedim. Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalık. Lösemi hastası çocuklara destek olunması için herkesten kök hücre bağışında bulunmalarını talep ediyorum. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir." diye konuştu.

Baba Abdurrahman Alkış da kızının zorlu bir sürecin ardından lösemiyi atlattığını söyledi.

Tedavisi süren diğer hastalara umut için çabaladıklarını dile getiren Alkış, bu kapsamda tırının dorsesine Türkçe ve İngilizce "Lösemi tedavi edilebilir. Kızımı kurtaran tüm sağlık kahramanlarına teşekkürler" ve "Siz de kök hücre bağışında bulunun, lösemili çocuklar hayat bulsun" afişleri yazdırdığını belirtti.

Lösemi nedir, kaç çeşit lösemi vardır?
HAYAT
Lösemi nedir, kaç çeşit lösemi vardır?

Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür: Tüm dünyayı böyle dolaşacağım
FOTOĞRAF 13
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Diyarbakır’da yaşayan uluslararası nakliyat firması sahibi Abdurrahman ve ev hanımı Hayriye Alkış çiftinin kızları Rengin’e 8 yaşındayken akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Bir süre Diyarbakır’daki hastanelerde tedavi gören Rengin, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Adana Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi. Aile, kızlarının tedavisi için ise Adana’ya taşındı.
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Rengin, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ile Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen’in kontrolünde tedaviye başladı. 8 yaşındayken kemoterapi alan Rengin’in vücudu enfeksiyon kaptı ve 45 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra durumu iyiye giden Rengin, hastaneden taburcu edildi ancak 8 yıl boyunca tedavisi devam etti.
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Rengin, 16 yaşına geldiğinde akut miyeloid lösemi hastalığından kurtuldu.
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Baba Abdurrahman Alkış ise doktorlara teşekkür etmek için 54 SL 813 plakalı tırının dorsesinin bir yüzüne ‘Lösemi tedavi edilebilir. Kızımı kurtaran tüm sağlık kahramanlarına teşekkürler’ diğer yüzüne ise ‘Siz de kök hücre bağışlayın. Lösemili çocuklar hayat bulsun’ yazdırdı.
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İngilizce ve Türkçe yazdırdığı yazıyla bugün Adana Acıbadem Hastanesi’nin önüne gelen baba, kızı ve eşiyle birlikte doktorlar başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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Doktor olup kendisi gibi lösemili çocuklara şifa dağıtmak istediğini söyleyen Rengin Alkış, “8 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. Çok küçüktüm, çok zordu ama iyiyim şu anda. Babam bunu bütün çocukların sesini duyurmak için yaptı. Bu yazıyı yazdıracağını söyleyince çok şaşırdım ama sonra bu fikri çok beğendim. Görenler şaşırıyor, önünde fotoğraf çektiriyor. Bütün lösemili çocuklar yılmasın, onlar da başaracaklar. Doktor olup hasta çocukları iyileştirmek istiyorum” diye konuştu.
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Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise Rengin Alkış’ın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Şaşmaz, babanın yazdırdığı yazıdan da çok etkilendiğini söyleyerek, “Rengin, hayatta olabilecek en kötü hastalığı atlattı. Akut miyeloid lösemi bir kan kanseri türü ve lösemilerin en ağırı. Bu hastalık çok zor. Tedavi süreci zor, tedaviyi atlatabilmek ve Rengin olabilmek gerçekten çok zor. Rengin’in tedavisinin ilk aşamalarında sorun yaşamadık ama kemoterapi sonrasında ciddi bir enfeksiyon geçirdi. Şu anda ama çok iyi durumda. Normal bir çocuktan farklı değil. İnşallah o da doktor olacak. Gerçekten ben hayatımda böyle bir teşekkür görmedim. İnanın beni çok mutlu etti. Belki çok yorucu bir işimiz var, kolay değil ama böyle bir şey görmek benim için mutluluk verici” ifadelerini kullandı.
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ngilizce ve Türkçe yazılan yazıyla tüm dünyayı dolaşacağını söyleyen baba Abdurrahman Alkış ise şunları söyledi: “Bu yazıları tır yolda giderken birileri okur, akşam eşine dostuna söyler. Lösemi hastalıklarının tedavi edilebilir olduğu gerçeğini görecekler. Ben de kızımla beraber bugünden itibaren sosyal sorumluluk projesi başlatıyorum. Lösemi ailelere yardım etmek, umut vermek amacıyla bu projeyi başlattım. Kök hücre bağışlanması çok önemli. Benim kızım ihtiyaç duymadı ama bazı ailelerin çocukları kök hücre bağışıyla hayatta kalabilirler. Tüm toplumdan benim ricam kök hücre bağışı yapılması.”
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Konuşmaların ardından Alkış ailesi tıra binerek hastaneden ayrıldı.
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Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
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Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
Title
Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
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Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür: Tüm dünyayı böyle dolaşacağım
Adana'da 8 yıldır tedavi gördüğü lösemiden kurtulan 16 yaşındaki Rengin'in babası, tır dorsesine yazdırdığı yazıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İngilizce ve Türkçe yazılan yazıyla tüm dünyayı dolaşacağını söyleyen baba, herkesi kök hücre bağışına davet etti.
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