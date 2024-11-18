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Lübnan'a bir günde 145 hava saldırısı

Lübnan'a bir günde 145 hava saldırısı

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkesin konuşulduğu ve yoğun diplomatik görüşmelerin yapıldığı bir dönemde, Hizbullah'ı bahane göstererek ülke genelinde bir günde 145 hava saldırısı düzenledi.

Bombardımanlar, Güney Lübnan'daki kasaba, köy ve şehirlerin yanı sıra başkent Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi bilinen Dahiye bölgesi ile doğudaki Bekaa Vadisi'ni hedef aldı. Dahiye'de Haret Hireyk, Burc el-Beracine ve El-Leyleki mahallelerinde birçok bina için tahliye emri yayınlayan işgal ordusu, söz konusu binaları havadan vurarak yerle bir etti. İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmaya başladığı 23 Eylül'den beri Lübnan'ın çeşitli noktalarına 13 bin 222 hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor. Bu saldırılarda, 3 bin 500'ü aşkın sivil yaşamını yitirirken bir milyona yakın sivil mülteci durumuna düştü.


HİZBULLAH SÖZCÜSÜ BEYRUT'TA VURULDU

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları 1,5 aydır Hizbullah'ın etkin olduğu güney bölgelerini hedef alsa da işgal ordusu yer yer başka bölgeleri de vuruyor. Dün öğle saatlerinde Beyrut'un merkezi semtlerinden Ras el-Neba'da bir bina İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'ın Basın Sözcüsü Muhammed el-Afif'in hedef alındığını ilan etti. Saldırıdan kısa süre sonra Hizbullah'ın resmi kanalı El-Menar da, El-Afif'in öldürüldüğünü doğruladı. Hizbullah Sözcüsü Muhammed El-Afif'in vurulduğu binanın, Suriye'deki Esed rejimi ile bağlantılı Lübnan Arap Sosyalist Baas Partisi'ne ait olduğu ilan edildi. Öte yandan, saldırıların yoğunlaşmasına rağmen Lübnan'da ateşkes için yapılan diplomasi trafiği de yoğunlaşıyor. İsrailli yetkililerinin ABD'deki görüşmelerin ardından belirlenen ateşkes tasarısı Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri'ye ulaştırıldı. Berri, taslakta 1701 sayılı BMGK kararının uygulanması noktasında Lübnan ordusuna hareket özgürlüğü verilmemesi gibi bazı sebeplerden dolayı öneriyi şimdilik kabul edemeyeceklerini söyledi. Eski Mossad Başkanı Yisrael Ziv ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şartlarında fazla ısrar etmeden Lübnan'da ateşkes yoluna girme çağrısı yaptı. Ziv, İsrail ordusunun verdiği kayıpların endişe verici boyutlara ulaştığının altını çizdi.




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