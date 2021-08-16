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ANKARA

Lübnan’daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Lübnan’da bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 28 kişi yaşamını yitirmiş, 79 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda 3 ağır yaralı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Haber Merkezi İHA
Lübnan’daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Ankaraya getirildi
Uçak saat 01.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Sağlık Bakanlığı'nın Beyrut’a gönderdiği bir ambulans uçak patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan’ı Türkiye’ye getirdi.


Saat 01.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen uçağı karşılayan sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla tedavi görecekleri Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yaralının Türkiye’ye gönderilmesinin planlandığı ancak havalimanında yaralılardan birinin durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı
OYNAT 00:39
Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı
Lübnan'ın kuzeyinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. Lübnan Kızılhaç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patladığı ve Kızılhaç'a bağlı 22 ekibin, olay yerinden ölü ve yaralıları civardaki hastanelere ulaştırmaya çalıştığı belirtildi.


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