Gündem Lüks jip park halindeki tırın altına girdi 1 ağır yaralı
TRABZON

Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı
Karabıyık’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu Araklı ilçesi Sahil mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Hasan Karabıyık yönetimindeki 61 ACH 705 plakalı Chevrolet marka lüks jip, ilçenin Sahil mahallesi mevkiinde park halindeki 31 RBZ 53 plakalı yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.

  • Tırın altına giren jipte bulunan sürücü Hasan Karabıyık ağır yaralanırken, Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karabıyık’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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