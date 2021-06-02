Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

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Filistin'le güvenlik ve işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi: Kolluk kuvvetleri Türkiye'de eğitilecek

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma kapsamında Filistin kolluk birimleri, Türkiye’de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim alabilecek. Ayrıca Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin arttırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.