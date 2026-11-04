Lüks otomobil alev alev yandı: İş adamı araçta ölü bulundu

Kocaeli’de lüks aracın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim göndermesiyle olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin içerisinde iş adamının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yoldan çıkan araç ormanlık alana dalarak yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Derince Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 17.00 sıralarında 41 B 4001 plakalı Mercedes marka otomobilin kaza bildiriminde bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti. Aracın yoldan çıkarak ormanlık alana daldığı, ardından yanmaya başladığı öğrenildi.

İş adamının cansız bedeniyle karşılaştılar

Yanan araçta yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.’nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma yaptı. Yaklaşlık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi. Zeynel A.’nın cenaze detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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