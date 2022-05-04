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Gündem Türkkandan Akşeneri kızdıracak Gezi paylaşımı Lütfen soyunuzu araştırın
POLİTİKA

Türkkan'dan Akşener'i kızdıracak 'Gezi' paylaşımı: Lütfen soyunuzu araştırın

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gezi davasında çıkan kararları hedef alarak, "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in paylaşımı, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Gezi olayları sırasında yaptığı paylaşımı akıllara getirdi. Türkkan, Gezi isyanı destekçilerini, "Yahudi, Ermeni, Rum’sanız Gezi Eylemleri’nde aktif olmanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın." diyerek hedef almıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lütfü ​Türkkandan Meral Akşeneri kızdıracak Gezi paylaşımı: Lütfen soyunuzu araştırın
Meral Akşener - Lütfü Türkkan

Geçtiğimiz hafta yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklanmış, sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
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Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında Gezi isyanına kalkışanları överek konuşmasını 1908’de Sultan 2. Abdülhamid’e karşı isyan edenlerin sloganlarıyla bitirmişti.

Ermeni ve ittihatçıların 114 yıl önceki sloganı
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Ermeni ve ittihatçıların 114 yıl önceki sloganı

TÜRKKAN'IN PAYLAŞIMI AKŞENER'İ AKILLARA GETİRDİ: SOYUNUZU ARAŞTIRIN

Kamuoyunda infiale neden olan çıkış sonrası, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın geçmiş yıllardaki bir paylaşımı gündem oldu.

Gezi parkı olaylarını savunan Akşener'in aksi bir tutum sergileyen Türkkan, "Yahudi, Ermeni, Rum’sanız Gezi Eylemleri’nde aktif olmanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın." ifadelerini kullanmıştı.

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