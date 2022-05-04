Türkkan'dan Akşener'i kızdıracak 'Gezi' paylaşımı: Lütfen soyunuzu araştırın

Binali Yıldırım'dan 'temizlik harekatı' vurgusu: Türkiye'ye kurulan tuzaklara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara değinen Yıldırım, 'İçeride ve dışarıda ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı amansız mücadelemiz bugün de yarın da kararlılıkla devam edecektir.' diye konuştu. Yıldırım operasyonları, 'bir temizlik harekatı' olarak niteledi.