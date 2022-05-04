Türkkan'dan Akşener'i kızdıracak 'Gezi' paylaşımı: Lütfen soyunuzu araştırın

Geçtiğimiz hafta yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklanmış, sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında Gezi isyanına kalkışanları överek konuşmasını 1908’de Sultan 2. Abdülhamid’e karşı isyan edenlerin sloganlarıyla bitirmişti.
TÜRKKAN'IN PAYLAŞIMI AKŞENER'İ AKILLARA GETİRDİ: SOYUNUZU ARAŞTIRIN
Kamuoyunda infiale neden olan çıkış sonrası, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın geçmiş yıllardaki bir paylaşımı gündem oldu.
Gezi parkı olaylarını savunan Akşener'in aksi bir tutum sergileyen Türkkan, "Yahudi, Ermeni, Rum’sanız Gezi Eylemleri’nde aktif olmanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın." ifadelerini kullanmıştı.
"Yahudi, Ermeni ve Rum'sanız Gezi Eylemleri'nde aktif olmanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın.."
"Yahudi, Ermeni ve Rum'sanız Gezi Eylemleri'nde aktif olmanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın.."— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) June 20, 2013